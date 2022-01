Calcio | Serie A | Inter-Lazio 2-1**

(Di domenica 9 gennaio 2022) Milano, 9 gen. - (Adnkronos) - L'batte 2-1 lanel posticipo serale della 21/a giornata diA disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Nel primo tempo al vantaggio dei padroni di casa con Bastoni al 30' risponde Immobile al 35'; il gol decisivo arriva al 22' della ripresa ad opera di Skriniar. In classifica i nerazzurri mantengono la vetta con 49 punti, uno in più del Milan e un match in meno dei rossoneri, mentre i biancocelesti sono sesti a quota 32 insieme a Roma e Fiorentina ma i viola devono recuperare due partite.

VERONA - La domenica dellaA si chiude con la vittoria di Inzaghi contro la sua ex squadra: l'Inter supera la Lazio al 2 -... fallo di Gunter su Gondo in area edi rigore che Djuric ...Fa quello che può, e anche di più, sui 14 tiri del Sassuolo. Sono gli altri a non esserci. Guarda tutta laA TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'...20.36 Per la prima volta nella sua storia l’Inter ha vinto sei gare di fila in campionato senza subire gol – più in generale, solo in un’occasione i nerazzurri hanno registrato una serie più lunga di ...SERIE A - La squadra dell'ex Inzaghi piega quella di Sarri con i gol di due difensori: Bastoni e Skriniar. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Immobile. Nerazzurri di nuovo primi e davanti al Milan.