Azzolina: “Non credo sia utile che le scuole tornino allo status pre pandemia” (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – La parlamentare siciliana del M5S Lucia Azzolina ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna. Innanzitutto l’esponente pentastellata ha parlato dei 13 mesi in cui è stata ministra dell’istruzione (dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021): “Il giorno più brutto in assoluto è stato quando con l’arrivo del Covid abbiamo chiuso le scuole. Io che nell’istruzione credo così tanto sono stata costretta a dire ai ragazzi di stare a casa”. Cos’è la scuola per lei e come dovrebbe essere? “La mia idea di scuola – risponde – è legata alla collaborazione, alla valorizzazione delle competenze e del merito. L’obiettivo è far comprendere ai ragazzi che con lo studio si costruisce un ponte per il futuro. Penso a una scuola che sia un ascensore sociale”. Alla domanda su cosa debba restare dell’esperienza della dad, Azzolina infine ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – La parlamentare siciliana del M5S Luciaha rilasciato un’intervista a Diva e Donna. Innanzitutto l’esponente pentastellata ha parlato dei 13 mesi in cui è stata ministra dell’istruzione (dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021): “Il giorno più brutto in assoluto è stato quando con l’arrivo del Covid abbiamo chiuso le. Io che nell’istruzionecosì tanto sono stata costretta a dire ai ragazzi di stare a casa”. Cos’è la scuola per lei e come dovrebbe essere? “La mia idea di scuola – risponde – è legata alla collaborazione, alla valorizzazione delle competenze e del merito. L’obiettivo è far comprendere ai ragazzi che con lo studio si costruisce un ponte per il futuro. Penso a una scuola che sia un ascensore sociale”. Alla domanda su cosa debba restare dell’esperienza della dad,infine ...

