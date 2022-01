Atletica | Furlani vola a 7 | 47 a 16 anni | ad un soffio dal record di Howe

Leggi su sportface

(Di domenica 9 gennaio 2022) Che prestazione di Mattia! Il classe 2005, nella gara al Palaindoor di Ancona che segna il debutto stagionale, fa segnare un ottimo 7,47 nella prova di salto in lungo. Un’ottima prestazione per l’atleta della Studentesca Rieti Milardi, che sfiora ilunder 18, che resiste da 21: lo fece firmare Andrew, che saltò 7,52 al vecchio Palafiera del capoluogo marchigiano.si era già distinto come un promettentissimo talento dell’italiana, avendo fatto segnare un 2,17 nel salto in alto a Brescia, una quota mai toccata da nessun under 16 in Italia. SportFace.