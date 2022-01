Tempesta d'amore, anticipazioni 8 gennaio: Ariane in pericolo (Di sabato 8 gennaio 2022) Il piano di Christoph e Werner ai danni di Ariane rischierà di fare molto male alla dark lady, come rivelano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, sabato 8 gennaio. I due imprenditori hanno concordato di continuare la loro strategia diabolica e far credere alla Kalenberg di avere un tumore al cervello in fase terminale, con la complicità del dottor Kamml. Ariane, però, ha consultato un naturopata e ha iniziato ad assumere dei farmaci omeopatici con i quali si è immediatamente sentita meglio. Christoph e Werner, preoccupati per la riuscita del loro piano, hanno sostituito le pillole omeopatiche di Ariane con quelle del neurologo, ma la donna, sentendosi molto meglio, ha iniziato a prenderne una dose doppia. L'anziano Saalfeld si accorgerà del sovradosaggio che ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 gennaio 2022) Il piano di Christoph e Werner ai danni dirischierà di fare molto male alla dark lady, come rivelano ledid'di oggi, sabato 8. I due imprenditori hanno concordato di continuare la loro strategia diabolica e far credere alla Kalenberg di avere un tumore al cervello in fase terminale, con la complicità del dottor Kamml., però, ha consultato un naturopata e ha iniziato ad assumere dei farmaci omeopatici con i quali si è immediatamente sentita meglio. Christoph e Werner, preoccupati per la riuscita del loro piano, hanno sostituito le pillole omeopatiche dicon quelle del neurologo, ma la donna, sentendosi molto meglio, ha iniziato a prenderne una dose doppia. L'anziano Saalfeld si accorgerà del sovradosaggio che ...

