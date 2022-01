Supercoppa femminile | successo Juve | Girelli stende il Milan

(Di sabato 8 gennaio 2022) Mentre lantus maschile ha visto interrompersi il proprio dominio in Italia, lo stesso discorso non vale per la formazione, che da quando è nata fa incetta di trofei nazionali. L'ultimo ...

...formazione, che da quando è nata fa incetta di trofei nazionali. L'ultimo è arrivato quest'oggi allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone, dove le bianconere hanno conquistato la...La Juventus ha vinto laitalianabattendo in finale il Milan per 2 - 1 nella finale giocata al 'Benito Stirpe' di Frosinone davanti a tremila spettatori. Milan in vantaggio al 45' pt con un colpo di ...La Juventus ha vinto la Supercoppa italiana femminile (terza consecutiva) battendo in finale il Milan per 2-1 nella finale giocata al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone . (nella foto l’autorete di Bergamasc ...L'attaccante delle bianconere firma all'87' il gol del definitivo 2-1, regalando al tecnico Montemurro il suo primo trofeo ...