Scuole in Dad, protesta davanti alla Prefettura di Salerno (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domani, domenica 9 gennaio ore 10.30 dinanzi alla Prefettura di Salerno in piazza Amendola a Salerno si terrà un presidio di cittadini per esprimere il proprio dissenso verso la decisione del presidente della Regione Campania di non riaprire in presenza le Scuole e per sollecitare il Governo nazionale sulla paradossale situazione campana. L'iniziativa, nata spontaneamente in queste ore, è promossa dal Coordinamento Scuole aperte Campania e Salerno, dal Sindacato Cobas Scuola e dall'Associazione Hormè. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

