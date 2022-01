Scuola, rettore istituto Massimo (ex liceo Draghi): “distinzione tra studenti vax e no-vax è grave” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Bisogna fidarsi di quello che il Governo con il Cts hanno individuato. Ma la situazione che il nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici ha innescato con la divisione tra studenti vaccinati e non vaccinati dai 12 anni potrebbe urtare molte sensibilità ed ingenerare situazioni non piacevoli”, che aprono le porte all’intolleranza. “L’esclusione dei non vaccinati è grave se la si cala sui bambini e i ragazzi. Lascia perplessi che in una situazione di emergenza dove chi ha le competenze ha stabilito che il contrasto alla pandemia ha efficacia con la vaccinazione, non stabilisca che tutti siano vaccinati offrendo le garanzie necessarie ai genitori”. Così all’Adnkronos Giovanni La Manna, rettore dell’istituto Massimo, storica Scuola gesuita della Capitale ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) “Bisogna fidarsi di quello che il Governo con il Cts hanno individuato. Ma la situazione che il nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici ha innescato con la divisione travaccinati e non vaccinati dai 12 anni potrebbe urtare molte sensibilità ed ingenerare situazioni non piacevoli”, che aprono le porte all’intolleranza. “L’esclusione dei non vaccinati èse la si cala sui bambini e i ragazzi. Lascia perplessi che in una situazione di emergenza dove chi ha le competenze ha stabilito che il contrasto alla pandemia ha efficacia con la vaccinazione, non stabilisca che tutti siano vaccinati offrendo le garanzie necessarie ai genitori”. Così all’Adnkronos Giovanni La Manna,dell’, storicagesuita della Capitale ...

