Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: "Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può intervenire solo se zona rossa" (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sta incontrando i sindacati della Scuola per parlare delle misure per il rientro in classe. Al momento, nonostante le proteste e gli appelli di una parte dei presidi, il governo non intende rivedere la sua posizione. Ieri è stata la Campania a decidere il rinvio della ritorno in presenza, ma l'esecutivo ha annunciato che impugnerà la decisione. Bianchi insiste nel difendere la scelta, nonostante l'impenno dei contagi per la variante Omicron. "Sottolineo che finora Nessun Paese europeo ha deciso di chiudere le scuole", ha dichiarato al Corriere della sera. "Se fosse necessario, devono essere le ultime a chiudere. Abbiamo definito i limiti oltre i quali possono scattare delle ...

