Ritorno in classe, Bianchi: “La nostra volontà è quella di proseguire in presenza. La Dad è difficile da gestire” (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, è intervenuto a Sky TG24 in vista del rientro in classe previsto per il 10 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, è intervenuto a Sky TG24 in vista del rientro inprevisto per il 10 gennaio. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - fattoquotidiano : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: “Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può int… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - donatotesta : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Bianchi: “La nostra volontà è quella di proseguire in presenza. La Dad è difficile da gestire” http… - alessiiatullio : RT @patpatry_2: non voglio il ritorno dei pianti e dello stress per colpa della scuola, della pressione che ti mettono i prof, dei compagni… -