Rientro a scuola, test antigenici gratuiti studenti: in Abruzzo 2,4% positivi su oltre 6mila tamponi (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono complessivamente 6777 i test antigenici eseguiti ieri in Abruzzo, nella prima giornata di screening sulla popolazione scolastica che si sta svolgendo sul territorio regionale. I positivi rilevati sono stati 167, pari al 2.4%. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono complessivamente 6777 ieseguiti ieri in, nella prima giornata di screening sulla popolazione scolastica che si sta svolgendo sul territorio regionale. Irilevati sono stati 167, pari al 2.4%. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità L'articolo .

