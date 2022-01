Ramy Shaath è libero. Ma al-Sisi non fa regali: cittadinanza revocata (Di domenica 9 gennaio 2022) È uscito dall’aeroporto parigino Charles De Gaulle con una kefiah al collo e la mano intrecciata a quella della moglie Céline Lebrun. Sopra l’occhio sinistro, un cerotto. In faccia un sorriso: Ramy Shaath è finalmente libero. L’attivista palestinese-egiziano è in Francia, terra natale di Céline, dopo due anni e mezzo trascorsi in diverse carceri egiziane con l’accusa di appartenenza a organizzazione terroristica e diffusione di notizie false. L’annuncio del suo rilascio, dopo oltre 900 giorni di detenzione cautelare (molti di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) È uscito dall’aeroporto parigino Charles De Gaulle con una kefiah al collo e la mano intrecciata a quella della moglie Céline Lebrun. Sopra l’occhio sinistro, un cerotto. In faccia un sorriso:è finalmente. L’attivista palestinese-egiziano è in Francia, terra natale di Céline, dopo due anni e mezzo trascorsi in diverse carceri egiziane con l’accusa di appartenenza a organizzazione terroristica e diffusione di notizie false. L’annuncio del suo rilascio, dopo oltre 900 giorni di detenzione cautelare (molti di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

