Paolo Bonolis | prima di Sonia Bruganelli amava lei | è bellissima

Leggi su chenews

(Di sabato 8 gennaio 2022)è felicemente sposato con, eppure nel suo passato ci sta una donnache ha amato per molti anni: ecco di chi stiamo parlando. Getty ImagesSi torna a parlare del conduttore di Canale Cinque che tra poco tornerà in onda con la nuova stagione di Avanti un altro, programma che da tantissimi anni è uno dei più seguiti dal pubblico italiano sia nella fascia pomeridiana che inserata. Anche la sua vita sentimentale va a gonfie vele visto che da anni è legato ache al momento è anche una delle opinioniste del Grande Fratello Vip, il reality show che andrà avanti fino a Marzo salvo ulteriori slittamenti. Eppure il conduttore nel suo passato ha avuto anche altri amori, uno in ...