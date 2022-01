Napoli | Zielinski positivo e in quarantena | era in campo con la Juve

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Piotrè affetto dal covid. È quanto è emerso oggi dai tamponi che ilha fatto a tutti i suoi giocatori.era già nella lista indell’Asl2 Nord perché era stato in contatto con persone ammalate e non aveva ancora il super green pass, ma ha giocato a Torino con lagiovedì scorso e si è allenato con i compagni a Castel Volturno., comunica il, è ora in isolamento. Ilalla vigilia della sfida domani con la Sampdoria ha positivi Meret, Malcuit, Lozano, Osimhen, Koulibaly, Mario Rui, oltre all’allenatore Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportface2016 : +++#Napoli, Piotr #Zielinski positivo al #COVID19: due giorni fa aveva giocato contro la Juventus nonostante la qua… - capuanogio : La quarantena? Niente di serio. Così il #Napoli ha cambiato idea sul protocollo del calcio disconosciuto nell'ottob… - vinmiglio : ASL impone quarantena, il Napoli non gioca = tifosi della Juve incazzati ASL impone quarantena, il Napoli gioca =… - Deborah_Juve : RT @Dario_Donato: E quindi Zielinski è positivo al COVID. Ed è sceso in campo contro la Juventus nonostante la Asl 2 di Napoli ne avesse ch… -

