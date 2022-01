Mietta: "Non mi sono vaccinata per paura, ma non chiamatemi No vax" (Di sabato 8 gennaio 2022) “Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico”. Mietta spiega a Verissimo i motivi per i quali non ha fatto il vaccino contro il Covid-19 dopo essere risultata positiva durante la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci: “Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto”. “sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto”, ha proseguito. Poi ha concluso: “Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione. sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) “Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico”.spiega a Verissimo i motivi per i quali non ha fatto il vaccino contro il Covid-19 dopo essere risultata positiva durante la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci: “Per queste cose e pernon avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto”. “stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto”, ha proseguito. Poi ha concluso: “Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione.stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e ...

