L’anno parte con rave illegali e aggressioni sessuali a Milano Silenzio a sinistra | imbarazzo della Lamorgese

Era il 1972 quando Mina cantava "Parole Parole" e mai come oggi questo brano è attuale soprattutto nel suo finale " parole parole parole, soltanto fra noi". Un ritornello che al Viminale risuona come il tipico tormentone estivo, se si vuole metaforicamente attribuire all'atteggiamento della Lamorgese. Partiamo dal nuovo anno, per un attimo, con un gesto di benevolenza, abboniamo quello appena trascorso e ci accorgiamo che il calendario è cambiato ma non la musica. Ancora doveva scattare la mezzanotte, che in provincia di Arezzo, precisamente sull'Alpe di Poti si insediava l'ennesimo rave party non autorizzato, che contava circa 500 giovani accampati nei pressi di un vecchio albergo abbandonato. Le forze dell'ordine ci hanno messo un paio di giorni a sgomberare il raduno per la resistenza mostrata dagli esagitati protagonisti.

