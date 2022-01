Jessica Selassié e la confidenza a Sophie Codegoni e le altre: “Sono 6 anni che…” (Di sabato 8 gennaio 2022) Jessica Selassié dietro insistenza di Sophie Codegoni fa delle confidenze hot al Grande Fratello Vip Jessica Selassié fa una confidenza alle compagne d’avventura. In camera con Federica, Miriana, Manila, Carmen e Lulù, Jessica svela a Sophie Codegoni, che le chiede: “da quanto non vedi un pirimpino o che non dai un bacio?” La principessa è intimidita ma presa dall’ironia del momento fa la sua confidenza alle ragazze: “Sono sei anni”. (Qui il video) Jessica è seria, non fa sesso senza amore” ribatte Manila a sostegno di Jessica mentre tutte ridacchiano. Insomma la principessa non riesce a trovare l’amore. Proprio al Gf Vip 6 aveva ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022)dietro insistenza difa delle confidenze hot al Grande Fratello Vipfa unaalle compagne d’avventura. In camera con Federica, Miriana, Manila, Carmen e Lulù,svela a, che le chiede: “da quanto non vedi un pirimpino o che non dai un bacio?” La principessa è intimidita ma presa dall’ironia del momento fa la suaalle ragazze: “sei”. (Qui il video)è seria, non fa sesso senza amore” ribatte Manila a sostegno dimentre tutte ridacchiano. Insomma la principessa non riesce a trovare l’amore. Proprio al Gf Vip 6 aveva ...

saggioilmatto : La famiglia Selassié si esprime nel miglior modo, ma 'Katia Ricciarelli grande cantante'..bhe..bisogna percorrere l… - 361_magazine : Jessica Selassié dietro insistenza di Sophie Codegoni fa delle confidenze hot al Grande Fratello Vip - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Jessica Selassiè ultimatum agli autori: 'Me ne vado senza punizione per Katia' - Susy56069011 : RT @isabenanti: La famiglia Selassié fino ad ora ha mantenuto un’eleganza invidiabile, non si sono mai intromessi anche quando sono state d… - saggioilmatto : La famiglia Selassié si esprime nel miglior modo, ma dire che Katia Ricciarelli è una grande artista..bhe..bisogna… -

