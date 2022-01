Isola Dei Famosi 2022: Dayane Mello nel Cast? (Di sabato 8 gennaio 2022) La produzione dell’Isola dei Famosi 2022 sta lavorando per mettere insieme il Cast di questa nuova edizione. Il debutto dovrebbe avvenire tra la fine di marzo e l’inizio di aprile e c’è molta curiosità intorno ai nuovi naufraghi che si metteranno in gioco in quel dell’Honduras. Tra i nomi circolanti in questi ultimi giorni, c’è anche quello di Dayane Mello, reduce dal tanto discusso reality la Fazenda. Sarà proprio lei una delle nuove naufraghe dell’Isola 2022? Ecco tutte le ultime news sul reality di Ilary Blasi! Dayane Mello pronta a sbarcare in Honduras: parola di Alberto Dandolo L’Isola dei Famosi sta scaldando i motori in vista della partenza prevista per la fine di marzo, inizio ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 8 gennaio 2022) La produzione dell’deista lavorando per mettere insieme ildi questa nuova edizione. Il debutto dovrebbe avvenire tra la fine di marzo e l’inizio di aprile e c’è molta curiosità intorno ai nuovi naufraghi che si metteranno in gioco in quel dell’Honduras. Tra i nomi circolanti in questi ultimi giorni, c’è anche quello di, reduce dal tanto discusso reality la Fazenda. Sarà proprio lei una delle nuove naufraghe dell’? Ecco tutte le ultime news sul reality di Ilary Blasi!pronta a sbarcare in Honduras: parola di Alberto Dandolo L’deista scaldando i motori in vista della partenza prevista per la fine di marzo, inizio ...

Advertising

albertoangela : Asep Lebak sfida la giungla per raggiungere i villaggi remoti della sua isola, regalare libri recuperati a bambini… - 4Lauretta5 : @stephyfollia @_alwaystired__ Ma come fa a condannarlo se lei è la prima a praticarlo? Basta andare a vedere gli in… - infoitinterno : Screening scuole, potenziata la distribuzione dei test. Tamponi in tutta l'Isola - lolol55213465 : RT @lontanissimo_: Ma Soleil si è truccata con i carboni dell’isola dei famosi boh horror - lampedusatoday : Prova l'ebrezza di un giro dell'isola a bordo di un galeone dei pirati. Scopri di più su Galeone Adriana › -