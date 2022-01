Inter, niente da fare per Inzaghi: il big salta la Lazio (Di sabato 8 gennaio 2022) L’Inter si prepara alla sfida con la Lazio dove dovrà fare a meno di una stella in seguito al mancato 0-3 a tavolino contro il Bologna. La Serie A è sempre più nel caos, e la questione relativa alle gare rinviate rischia di complicare non poco il regolare svolgimento del campionato. Nell’ultimo turno sono mancate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 gennaio 2022) L’si prepara alla sfida con ladove dovràa meno di una stella in seguito al mancato 0-3 a tavolino contro il Bologna. La Serie A è sempre più nel caos, e la questione relativa alle gare rinviate rischia di complicare non poco il regolare svolgimento del campionato. Nell’ultimo turno sono mancate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

frenkevita : RT @qn_carlino: Bologna Inter del 6 gennaio, dal giudice sportivo niente 3 a 0 a tavolino - milanino48 : RT @Gli_INTERnati: Perso tempo per la trasferta, niente 0-3 per ora e cosa ben più importante #calhanoglu salterà la #Lazio. Eeeeeeh ma cul… - qn_carlino : Bologna Inter del 6 gennaio, dal giudice sportivo niente 3 a 0 a tavolino - LambdaBi : RT @Gli_INTERnati: Perso tempo per la trasferta, niente 0-3 per ora e cosa ben più importante #calhanoglu salterà la #Lazio. Eeeeeeh ma cul… - maicosuelo : RT @Gli_INTERnati: Perso tempo per la trasferta, niente 0-3 per ora e cosa ben più importante #calhanoglu salterà la #Lazio. Eeeeeeh ma cul… -