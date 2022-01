Il Colle e i Conte senza l’oste. Il mosaico di Fusi (Di sabato 8 gennaio 2022) Veniamo al sodo. Sergio Mattarella fa bene a rifiutare il bis del settennato al Quirinale oppure la sua opposizione, seppur solidi ancoraggi a motivazioni istituzionali, rischia di far precipitare il sistema politico in una spirale distruttiva? Dopo aver inutilmente tentato di sviscerare le parole pronunciate del capo dello Stato nelle occasioni ufficiali cercando di individuare spiragli per forzare la ricandidatura e aver perfino usato l’applausometro come elemento a conferma, di fronte ai continui annunci di addio dell’ inquilino Colle c’è chi continua a insistere sulla necessità della permanenza di Mattarella nell’incarico. Lo fa in maniera ufficiale il Movimento Cinque Stelle anche a costo di rinnegare la pronuncia di Giuseppe Conte a favore di un Presidente donna. Lo fanno in modalità, chiamiamola così, carsica vari esponenti delle forze politiche ... Leggi su formiche (Di sabato 8 gennaio 2022) Veniamo al sodo. Sergio Mattarella fa bene a rifiutare il bis del settennato al Quirinale oppure la sua opposizione, seppur solidi ancoraggi a motivazioni istituzionali, rischia di far precipitare il sistema politico in una spirale distruttiva? Dopo aver inutilmente tentato di sviscerare le parole pronunciate del capo dello Stato nelle occasioni ufficiali cercando di individuare spiragli per forzare la ricandidatura e aver perfino usato l’applausometro come elemento a conferma, di fronte ai continui annunci di addio dell’ inquilinoc’è chi continua a insistere sulla necessità della permanenza di Mattarella nell’incarico. Lo fa in maniera ufficiale il Movimento Cinque Stelle anche a costo di rinnegare la pronuncia di Giuseppea favore di un Presidente donna. Lo fanno in modalità, chiamiamola così, carsica vari esponenti delle forze politiche ...

