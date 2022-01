Highlights e gol Chelsea-Chesterfield 5-1 | FA Cup 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ie tutti i gol di, sfida valevole per il terzo turno della FA Cup. Partita a senso unico a Stamford Bridge, che vede i blues imporsi per 5-1. Werner apre le danze al 6?, mentre Hudson-Odoi e Lukaku vanno a segno nel giro di tre minuti, fissando lo score sul 3-0. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il poker siglato di Christensen. Nella ripresa arriva il quinto gol e porta la firma di Ziyech, a segno su calcio di rigore. Gli ospiti, nel finale, trovano il gol della bandiera ma vengono comunque eliminati. Di seguito le immagini salienti del match. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? SUPER? SUPER? ? SUPER GOL DI KOVACIC AL VOLO? ? Il croato riapre la partita a Stamford Bridge ? ?? Chelsea-Liverp… - Roby848484 : Poco mi interessa e ho altro a cui pensare Ma stavo guardando gli highlights di Milan Juve femminile Al gol del Mil… - sportli26181512 : Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach 1-2: video, gol e highlights: Si apre con una sconfitta il 2022 del Bayern… - sportli26181512 : Bordeaux-Olympique Marsiglia 0-1: video, gol e highlights: Il Marsiglia espugna Bordeaux per la prima volta dopo 44… - sportface2016 : #FACup 2021/2022, gli highlights e tutti i gol di #Swindon-#ManchesterCity 1-4 (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Bayer Leverkusen - Union Berlino 2 - 2: guarda gliIl Lipsia travolge il Mainz 4 - 1: guarda glidel matchEcco le immagini della gara Primo tempo molto intenso in cui i rossoneri partono fortissimo: prima il gol di Giroud su rigore e il raddoppio di Messias su errore di Ibanez, poi accorcia Abraham con un ...Il Marsiglia espugna Bordeaux per la prima volta dopo 44 anni e sale al secondo posto solitario in classifica a -10 dalla capolista Paris Saint Germain. Decide una rete di Cengiz Under al 37'. Onore a ...