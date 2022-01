Guerra tra Draghi e il calcio. "Stadi chiusi o stop". "Andiamo avanti" (Di sabato 8 gennaio 2022) Battaglia sugli Stadi tra governo e calcio. Il premier chiede a Gravina di chiuderli, altrimenti lo farà lui. I club: "Danno incalcolabile". Fari sulla Supercoppa Inter-Juve Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 8 gennaio 2022) Battaglia suglitra governo e. Il premier chiede a Gravina di chiuderli, altrimenti lo farà lui. I club: "Danno incalcolabile". Fari sulla Supercoppa Inter-Juve Segui su affaritaliani.it

Advertising

UffiziGalleries : 'La civiltà delle armi e le Corti del Rinascimento': la mostra di #Anghiari è prorogata al 3 maggio 2022. Una fine… - _tia_87 : @Gabriel49135747 Io sono vaccinato, e devo dire che l'odio viene riversato anche su coloro che non sono vaccinati d… - gelonet75 : RT @VeritaMaat: vignetta che rappresenta l'attuale situazione... Guerra tra poveri. #RenziFaiSchifo #DraghiVattene - PolCiro : @wojak0 Basta con questa guerra tra i poveri. Cerchiamo se possibile di retare umani. Purtroppo sì è capito che non… - JLTouadi : Tra poco in onda, alle 11.30 circa, su @RadioRadicale la #rassegnastampadelleafriche a cura di @JLTouadi. In primo… -