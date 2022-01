Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 10 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) L’asfaltatura notturna di via del Gelsomino e il ripristino dei tombini della rete fognaria in via Gioberti. Ma anche interventi di regolazione idraulica in via di Soffiano, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Fratelli Bronzetti e la ripresa delle operazioni di potatura in via Pistoiese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 9 gennaio 2022) L’asfaltatura notturna di via del Gelsomino e il ripristino dei tombini della rete fognaria in via Gioberti. Ma anche interventi di regolazione idraulica in via di Soffiano, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Fratelli Bronzetti e la ripresa delle operazioni di potatura in via Pistoiese L'articolo proviene daPost.

Manutenzione strade a Firenze, la mappa degli interventi

Piazzale delle Cascine - viale dell'Aeronautica: da lunedì 10 gennaio sono in programma lavori alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Previsti divieti di sosta e restringimenti di

