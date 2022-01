Decreto anti - Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale | via ai nuovi provvedimenti

(Di sabato 8 gennaio 2022) L'ultimodel Governo sulle misureè statoined è quindi già in vigore. Al via, quindi, l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 e il divieto dal 15 febbraio di accedere ai luoghi di lavoro senza super green pass in questa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - Agenzia_Ansa : Per coloro che sono obbligati al vaccino (over 50) e vengono colti sul luogo di lavoro senza Green pass rafforzato,… - NicolaPorro : ?? Avete visto il nuovo #decreto anti-Covid? È un mostro burocratico. E qualcosa non torna... ?? @GiusDeLorenzo - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid varato… - Fra_Di_Dato : #smartworking dichiarazione di #Speranza ha un fondamento nel nuovo decreto anti covid o è l'ennesima uscita da ani… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto anti

L'ultimodel Governo sulle misure- Covid è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è quindi già in vigore. Al via, quindi, l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 e il divieto dal 15 febbraio ...... plasmando le nuove misure- Covid in base a una realt fatta di un record di contagi, con ...per modificare il nostro Piano di sanit pubblica - anticipa il governatore Luca Zaia - ma se un...E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dopo la firma di Sergio Mattarella ed è in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid, contenente anche l'obbligo vaccinale per gli over50. In Italia so ...Pubblicato in Gazzetta ufficiale. Serve il super Green pass per i lavoratori over 50, ma anche per ristoranti, bar e cinema ...