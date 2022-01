++Covid: convocata oggi Assemblea d'urgenza Lega di A (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'Assemblea d'urgenza - apprende l'Ansa - è stata appena convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid alla luce della telefonata di ieri del presidente del ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'd'- apprende l'Ansa - è stata appenaperdalladi serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid alla luce della telefonata di ieri del presidente del ...

ULTIM'ORA SERIE A CONVOCATA D'URGENZA ASSEMBLEA DI LEGA SI VALUTERANNO LE MISURE CONTRO IL COVID - #LegaSerieA: convocata assemblea d'urgenza. All'ordine del giorno: 'Emergenza #Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico agli eventi sportivi' - Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid

