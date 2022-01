Concordia, un dolore lungo dieci anni. Schettino punta a un nuovo processo (Di sabato 8 gennaio 2022) Il relitto davanti al Giglio fu rimosso nel 2014. Il comandante è uscito dal carcere per brevi periodi. Dall'11 gennaio sui nostri giornali online un'inchiesta sulla tragedia con interviste, video e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Il relitto davanti al Giglio fu rimosso nel 2014. Il comandante è uscito dal carcere per brevi periodi. Dall'11 gennaio sui nostri giornali online un'inchiesta sulla tragedia con interviste, video e ...

Advertising

qn_lanazione : Concordia, un dolore lungo dieci anni. Schettino punta a un nuovo processo - LEBBY4EVER : RT @gabrielepx: Ho ascoltato altre due puntate del podcast sulla Costa Concordia. Solo dolore. E ripeto... Per Schettino solo 16 anni? - gabrielepx : Ho ascoltato altre due puntate del podcast sulla Costa Concordia. Solo dolore. E ripeto... Per Schettino solo 16 anni? - la_inzi : In tanti conosciamo la storia della Concordia, @PabloTrincia riesce a renderla umana, senza limitarsi al solo numer… - VincenzaSMF : RT @ilmessaggeroit: Schettino, parla la figlia a 10 anni dal naufragio della Concordia: «Il mio dolore forte come quello dei familiari dell… -