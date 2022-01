Come è morto il figlio di Sinead O’Connor: “Nessuno segua il suo esempio” (Di sabato 8 gennaio 2022) Sinead O’Connor condivide il suo lutto: ha perso suo figlio, un ragazzo di soli 17 anni. “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio”, le parole della cantate suo social. Questa la comunicazione ai fan e al mondo intero. Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor è scomparso e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Sinead. Come è morto il figlio di Sinead O’Connor La stessa Sinead O’Connor parla della scomparsa prematura di suo figlio. L’adolescente ha deciso autonomamente di porre fine alla sua vita. Si è ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 gennaio 2022)condivide il suo lutto: ha perso suo, un ragazzo di soli 17 anni. “Il mio bellissimo, Nevi’im Nesta Ali Shane, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio”, le parole della cantate suo social. Questa la comunicazione ai fan e al mondo intero. Nevi’im Nesta Ali Shaneè scomparso e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita diildiLa stessaparla della scomparsa prematura di suo. L’adolescente ha deciso autonomamente di porre fine alla sua vita. Si è ...

