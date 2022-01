Combinata nordica, Val di Fiemme: Anju Nakamura al comando dopo il segmento di fondo. Sieff 14°, si fa dura per il podio (Di sabato 8 gennaio 2022) Archiviato il segmento di fondo della Mass Start in Val di Fiemme. La Coppa del Mondo di Combinata nordica femminile, per questa sua prima stagione, ha infatti previsto anche questo format di gara, che a differenza della Gundersen che siamo abituati a vedere, propone prima il segmento di fondo, con partenza di massa per l’appunto, e poi il segmento di salto. Al termine dei 5 km previsti dal tracciato, è la giapponese Anju Nakamura a tagliare il traguardo in prima posizione. Il risultato può sembrare sorprendente, perchè era lecito aspettarsi in questa posizione Gyda Westvold Hansen, dominatrice della stagione finora, ma Nakamura è sempre stata molto performante sugli sci stretti, come testimoniato dal ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Archiviato ildidella Mass Start in Val di. La Coppa del Mondo difemminile, per questa sua prima stagione, ha infatti previsto anche questo format di gara, che a differenza della Gundersen che siamo abituati a vedere, propone prima ildi, con partenza di massa per l’appunto, e poi ildi salto. Al termine dei 5 km previsti dal tracciato, è la giapponesea tagliare il traguardo in prima posizione. Il risultato può sembrare sorprendente, perchè era lecito aspettarsi in questa posizione Gyda Westvold Hansen, dominatrice della stagione finora, maè sempre stata molto performante sugli sci stretti, come testimoniato dal ...

Advertising

zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2021-2022: Johannes Lamparter si avvicina a Riiber con la vittoria in… - zazoomblog : Combinata nordica Val di Fiemme: Johannes Lamparter trova la prima vittoria in carriera. Buzzi 27° - #Combinata… - FondoItalia : Combinata Nordica - Lamparter vince il segmento di salto a Predazzo, ma i big sono vicini - zazoomblog : Combinata nordica: Johannes Lamparter al comando in Val di Fiemme dopo il salto Raffaele Buzzi 30° - #Combinata… - LavisioBlog : Quinta l'Italia di Sieff, Gianmoena e Pittin - Avisio Blog Norvegia, Austria e poi Germania conquistano in podio de… -