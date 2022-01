Canada, la «terapia di conversione» ora è vietata per legge (Di sabato 8 gennaio 2022) Il codice penale punirà chi intende obbligare qualcuno a sottoporsi alla pratica o trarre profitto da questi servizi. Le violazioni possono portare a una condanna fino a cinque anni di reclusione Leggi su vanityfair (Di sabato 8 gennaio 2022) Il codice penale punirà chi intende obbligare qualcuno a sottoporsi alla pratica o trarre profitto da questi servizi. Le violazioni possono portare a una condanna fino a cinque anni di reclusione

Advertising

ilpost : In Canada da oggi è vietata la terapia di conversione dell’orientamento sessuale e dell’identità o espressione di g… - muumma : In Canada da oggi è vietata la terapia di conversione dell'orientamento sessuale e dell'identità o espressione di g… - pixel_di : RT @ilpost: In Canada da oggi è vietata la terapia di conversione dell’orientamento sessuale e dell’identità o espressione di genere https:… - ManuelGiustini : RT @ilpost: In Canada da oggi è vietata la terapia di conversione dell’orientamento sessuale e dell’identità o espressione di genere https:… - Maria9223 : RT @ilpost: In Canada da oggi è vietata la terapia di conversione dell’orientamento sessuale e dell’identità o espressione di genere https:… -