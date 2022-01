Calciomercato Sampdoria, Romei si muove subito: il punto (Di sabato 8 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria, Romei subito operativo dopo l’assegnazione delle deleghe da parte del CdA Antonio Romei, dopo essere stato allontanato da Massimo Ferrero dopo la trattativa tramontata con la cordata di Gianluca Vialli, ha fatto rientro alla Sampdoria e ha ottenuto una carica in CdA. Alla distribuzione delle deleghe l’ex braccio destro di Ferrero è diventato personaggio chiave all’interno della Sampdoria. Ha nelle sue mani tutti gli aspetti relativi all’area sportiva blucerchiata. Romei, come riporta La Repubblica, ha avvallato l’arrivo di Tomas Rincon e sta presenziando a tutte le riunioni in Lega Calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022)operativo dopo l’assegnazione delle deleghe da parte del CdA Antonio, dopo essere stato allontanato da Massimo Ferrero dopo la trattativa tramontata con la cordata di Gianluca Vialli, ha fatto rientro allae ha ottenuto una carica in CdA. Alla distribuzione delle deleghe l’ex braccio destro di Ferrero è diventato personaggio chiave all’interno della. Ha nelle sue mani tutti gli aspetti relativi all’area sportiva blucerchiata., come riporta La Repubblica, ha avvallato l’arrivo di Tomas Rincon e sta presenziando a tutte le riunioni in Lega Calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

