Bassetti: “Con variante Omicron possibile immunità gregge” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Chi ha visto prima di noi la variante Omicron” del Covid “crescere in maniera importante, come l’Inghilterra, oggi si trova ad avere il 98% della popolazione generale che è in qualche modo protetta dal virus. Perché o ha fatto la vaccinazione o è venuta in contatto col virus, e quindi si trova in qualche modo protetta almeno dalle forme più impegnative. Diciamo che gli inglesi hanno raggiunto l’immunità di gregge, quella superiore al 95%, alla quale speriamo di arrivare presto anche noi”. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ospite di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1, programma ideato e condotto da Vira Carbone. “La situazione” in Italia “è di un aumento impressionante dei contagi” Covid “soprattutto nelle ultime due settimane – ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) “Chi ha visto prima di noi la” del Covid “crescere in maniera importante, come l’Inghilterra, oggi si trova ad avere il 98% della popolazione generale che è in qualche modo protetta dal virus. Perché o ha fatto la vaccinazione o è venuta in contatto col virus, e quindi si trova in qualche modo protetta almeno dalle forme più impegnative. Diciamo che gli inglesi hanno raggiunto l’di, quella superiore al 95%, alla quale speriamo di arrivare presto anche noi”. Lo ha detto Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ospite di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1, programma ideato e condotto da Vira Carbone. “La situazione” in Italia “è di un aumento impressionante dei contagi” Covid “soprattutto nelle ultime due settimane – ...

