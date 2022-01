"Userò il mio corpo per questa battaglia. La scienza dovrebbe studiarmi": no-vax, la sparata del fanatico Paragone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuove vette di integralismo no-vax, quelle raggiunte da Gianluigi Paragone, che si scaglia contro il nuovo pacchetto di norme varato dal governo di Mario Draghi. Lo fa su Il Tempo, in un fondo pubblicato sul quotidiano di venerdì 7 gennaio, in cui il leader di Italexit ed ex grillino parte in quarta: "Ho cinquant'anni. E non mi vaccinerò. A questo punto la mia scelta diventa una scelta politica e Userò il mio corpo per una battaglia politica", la spara grossissima. "Anticipo l'obiezione - riprende Paragone -: il tuo corpo può diventare un pericolo per la salute degli altri. Prima risposta: non meno della pericolosità di tanti vaccinati che convinti di essere coperti dal siero sono andati in giro a contagiare gli altri. Seconda risposta: non sarà una scadenza legislativa a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuove vette di integralismo no-vax, quelle raggiunte da Gianluigi, che si scaglia contro il nuovo pacchetto di norme varato dal governo di Mario Draghi. Lo fa su Il Tempo, in un fondo pubblicato sul quotidiano di venerdì 7 gennaio, in cui il leader di Italexit ed ex grillino parte in quarta: "Ho cinquant'anni. E non mi vaccinerò. A questo punto la mia scelta diventa una scelta politica eil mioper unapolitica", la spara grossissima. "Anticipo l'obiezione - riprende-: il tuopuò diventare un pericolo per la salute degli altri. Prima risposta: non meno della pericolosità di tanti vaccinati che convinti di essere coperti dal siero sono andati in giro a contagiare gli altri. Seconda risposta: non sarà una scadenza legislativa a ...

Lei come si comporterebbe, se fosse al mio posto? MAESTRO Beh, io ho una visione molto precisa di ... Le prometto che non userò in nessun modo la sua credibilità per giustificare le mie scelte. Voglio ...

