Una fila di 15 ambulanze in coda davanti al pronto soccorso per un giorno intero, (Di venerdì 7 gennaio 2022) con il paziente Covid a bordo: all'ospedale Cervello di Palermo la lancetta dell'orologio sembra tornata indietro alla ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) con il paziente Covid a bordo: all'ospedale Cervello di Palermo la lancetta dell'orologio sembra tornata indietro alla ...

Advertising

BentivogliMarco : Bene #obbligo ma andava previsto per tutti e da subito. Una Lega compatta e in fila dietro ai #novax non può ricat… - rtl1025 : ?? 14 ambulanze sono in fila da ore davanti al PS dell'#ospedale Vincenzo Cervello di #Palermo, in attesa di portare… - NicolaPorro : Quante #balle ci hanno raccontato sul #Covid? Troppe. Le numero 42 e 43, lette in fila, fanno davvero impressione (… - HastatoInsigne : @zielulife2 Vabbè mica poteva dire 'siamo una squadra di ??senza ombra di gioco che aspetta in campo qualche spunto… - ManuelaArata : RT @BentivogliMarco: Bene #obbligo ma andava previsto per tutti e da subito. Una Lega compatta e in fila dietro ai #novax non può ricattar… -