Udinese | cinque nuovi positivi | quattro sono giocatori

(Di venerdì 7 gennaio 2022) . Il comunicato della società friulanaCalcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra,stati riscontraticasi dità al Covid-19 (ed un membro dello staff). Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti. I membri del gruppo squadra attualmentee, dunque, in isolamento15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff). L'articolo proviene da Calcio News 24.

... a pari merito con l'(che però ha una partita in meno), a quota 20 punti, con un cammino dipartite vinte,pareggiate e dieci perse con 28 reti segnate e 37 subite. Sono 54 i ...... in ogni caso, l'allenatore della Salernitana dovra' convocare anche quattro -elementi della Primavera. Ma dopo due aver saltato per Covid le sfide cone Venezia (entrambe al vaglio ..."Udinese Calcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19 (quattro ...Dopo i primi casi dei giorni scorsi, ci sono delle nuove positività in casa Udinese: ad annunciarlo la società attraverso un comunicato ufficiale apparso sul suo sito. I nuovi positivi sono 5, riferis ...