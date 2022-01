The Boys 3: svelata la data di uscita dei nuovi episodi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un video condiviso online svela la data di uscita di The Boys 3, la terza stagione della serie Amazon tratta dall'omonimo fumetto. The Boys 3, l'irriverente serie tratta dall'omonimo fumetto prodotta per Amazon Prime Video, ha ora una data di uscita: venerdì 3 giugno. Lo show ritornerà con tre episodi e i successivi saranno poi distribuiti ogni settimana fino al'8 luglio. Nel cast della terza stagione di The Boys ci sono Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, and Jensen Ackles. Laurie Holden, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston, Nick Wechsler, Frances Turner, Kristin Booth e Jack Doolan. L'annuncio ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un video condiviso online svela ladidi The3, la terza stagione della serie Amazon tratta dall'omonimo fumetto. The3, l'irriverente serie tratta dall'omonimo fumetto prodotta per Amazon Prime Video, ha ora unadi: venerdì 3 giugno. Lo show ritornerà con tree i successivi saranno poi distribuiti ogni settimana fino al'8 luglio. Nel cast della terza stagione di Theci sono Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, and Jensen Ackles. Laurie Holden, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston, Nick Wechsler, Frances Turner, Kristin Booth e Jack Doolan. L'annuncio ...

