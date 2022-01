Orrore a San Martino delle Scale, trovato uomo morto dai Vigili del Fuoco (Di venerdì 7 gennaio 2022) SAN Martino delle Scale – Nel tardo pomeriggio di oggi è stato trovato dai Vigili del Fuoco un uomo morto presso la sua abitazione a San Martino delle Scale. L’uomo aveva circa 60 anni, a far scattare l’allarme la chiamata di alcuni vicini. Arrivati sul posto e trovato il cadavere i Vigili del Fuoco hanno chiamato (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 7 gennaio 2022) SAN– Nel tardo pomeriggio di oggi è statodaidelunpresso la sua abitazione a San. L’aveva circa 60 anni, a far scattare l’allarme la chiamata di alcuni vicini. Arrivati sul posto eil cadavere idelhanno chiamato (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Orrore a San Martino delle Scale, trovato uomo morto dai Vigili del Fuoco - - GobboColpo : Nemmeno per votare: è ormai acclarato che non serve a un cazzo. O credere in Dio o in quell’orrore splatter del san… - BiMarilu : RT @lore944: @ignaziocorrao Rende di più come presidente del Gruppo San Donato. Ha nelle sue mani tutta la sanità privata lombarda da cui i… - lore944 : @ignaziocorrao Rende di più come presidente del Gruppo San Donato. Ha nelle sue mani tutta la sanità privata lombar… -