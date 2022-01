Nudo integrale (e frontale), solo le autoreggenti: Britney Spears e la follia di Capodanno | Immagini esplicite (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuova vita per Britney Spears. Dopo essersi liberata dalla tutela legale del padre, la cantante americana si è mostrata così com'è, senza veli. La popstar ha inaugurato il nuovo anno con uno scatto completamente nuda. A corredo lo sfogo: "L'energia della donna libera non è mai stata così bella". Per lei infatti il 2021 è stato un anno importante, quello in cui è riuscita a ottenere la libertà. Non solo, perché Britney ha voluto lasciarsi alle spalle anche quei rapporti familiari che l'hanno fatta soffrire. Primo tra tutti quello con la sorella Jamie Lynn. "Britney - ha spiegato una fonte a lei vicina a "E!" - si sente totalmente abbandonata da sua sorella. È molto ma molto arrabbiata e ferita, si sente come se sua sorella l'avesse delusa nella battaglia più importante della sua vita. Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuova vita per. Dopo essersi liberata dalla tutela legale del padre, la cantante americana si è mostrata così com'è, senza veli. La popstar ha inaugurato il nuovo anno con uno scatto completamente nuda. A corredo lo sfogo: "L'energia della donna libera non è mai stata così bella". Per lei infatti il 2021 è stato un anno importante, quello in cui è riuscita a ottenere la libertà. Non, perchéha voluto lasciarsi alle spalle anche quei rapporti familiari che l'hanno fatta soffrire. Primo tra tutti quello con la sorella Jamie Lynn. "- ha spiegato una fonte a lei vicina a "E!" - si sente totalmente abbandonata da sua sorella. È molto ma molto arrabbiata e ferita, si sente come se sua sorella l'avesse delusa nella battaglia più importante della sua vita. Sono ...

qq2f3unr9 : RT @MiguelCalabria3: Nicola Pisano, Pulpito del Battistero di #Pisa 1257-60. Marmi policromi, altezza 4,65 m. I temi illustrati sono tratti… - Kikichen1014 : RT @MiguelCalabria3: Nicola Pisano, Pulpito del Battistero di #Pisa 1257-60. Marmi policromi, altezza 4,65 m. I temi illustrati sono tratti… - VitalinoGhiani : RT @nuovame44: Buongiorno commercianti di completini intimi coordinati o meno. Io ho sempre risolto il.rpoblema a monte . Quando ( tanto t… - GregorS63340581 : @ottogattotto Nudo ma non integrale Oppure Nudo tagliato Oppure Nudo ma in posizione per cui non si vede tutto… - StefydiJ : @Camillo95303977 Non mi considero bigotta ma l'inizio ambiguo con lei fino all'orgia con decine di donne in nudo in… -