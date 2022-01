(Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nell’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -6,2% (-9,8% nello stessodel 2020). Lo rende noto l’Istat.Il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -2,9% (-6,4% neldel 2020).Il saldo corrente delle Amministrazioni Pubbliche è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -2% (-4,2% neldel 2020). Laè stata pari al 41%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,8% rispetto al ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il rapporto Deficit/Pil cala al 6,2% nel terzo trimestre dal 9,8% del 2020. 'L'aumento delle entrate ha più che compensat… - vivereitalia : Nel terzo trimestre 2021 deficit/Pil 6,2%, sale la pressione fiscale - messina_oggi : Nel terzo trimestre 2021 deficit/Pil 6,2%, sale la pressione fiscaleROMA (ITALPRESS) - Nel terzo trimestre 2021 l'i… - Italpress : Nel terzo trimestre 2021 deficit/Pil 6,2%, sale la pressione fiscale - andy_reds : RT @Agenzia_Ansa: Istat, crescono reddito e consumi delle famiglie, cala il risparmio. Nel terzo trimestre la propensione a risparmiare res… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel terzo

trimestre del 2021 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti del 3,6%. Lo rileva l'Istat. La ...... il suo gruppo controlla direttamente quasi la metà della audience tv undelle vendite di periodici un quarto del mercato dei libri; nemmenomondo è consentito a un unico soggetto di ...La pressione fiscale è stata pari al 41,0%, in aumento di 2,0 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, nel terzo trimestre 2021 ...Un anno da record per il brand Toyota, che si posiziona al terzo posto nella classifica dei marchi per l’anno 2021. Un risultato storico, con cui Toyota sancisce il suo percorso di crescita nel ...