Myrta Merlino non resiste più e si sfoga in diretta | Ora basta | è ridicolo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 7 gennaio 2022)attacca una celebrità dello sport internazionale, che inevitabilmente reagisce. La giornalista non ci sta per la scelta del tennista Novak Djokovic di fare ricorso contro l'espulsione dal territorio australiano. L'atleta serbo, numero 1 della classifica ATP, è da giorni al centro di polemiche per la sua scelta di partecipare agli Australian Open, sebbene non vaccinato. Djokovic, dopo aver pubblicamente rifiutato l'inoculazione, si sarebbe comunque diretto alla volta di Melbourne per partecipare al prestigioso torneo. Al suo arrivo all'aeroporto di Tullamarine, però, il tennista ha ricevuto una notizia amara: la mancata presentazione della documentazione riguardo alla effettuata vaccinazione ha fatto sì che Djokovic fosse trattenuto per ben 7 ore all'interno dell'aeroporto, al fine di procedere con ulteriori verifiche. L'atleta serbo ...