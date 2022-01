LIVE Biathlon, Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: situazione difficilissima! Laegreid preciso nel vento, J. Boe tre errori! (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Oberhof DALLE 14.15 12.01: Laegreid chiude con 41? di vantaggio su Lesser al traguardo. Prova da podio per lui 12.00: Primo posto per Lesser al traguardo con 12 secondi si vantaggio su Hiidensalo 11.58: Un errore per il leader di Coppa Jacquelin a terra ma è primo con 6 decimi su Bakken. Lo stesso Bakken sbaglia tre volte in piedi e getta al vento un’ottima possibilità 11.57: Triplo errore per J. Boe! Gara compromessa 11.56: Un errore di Windisch in piedi. E’ settimo a 1’17” 11.55: Nawrath a terra commette due errori, Ponsiluoma tre errori a terra 11.54: Un errore per Andersen in piedi, sarà secondo dietro a Laegreid a 25? 11.54: Un errore nel finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 14.15 12.01:chiude con 41? di vantaggio su Lesser al traguardo. Prova da podio per lui 12.00: Primo posto per Lesser al traguardo con 12 secondi si vantaggio su Hiidensalo 11.58: Un errore per il leader di Coppa Jacquelin a terra ma è primo con 6 decimi su Bakken. Lo stesso Bakken sbaglia tre volte in piedi e getta alun’ottima possibilità 11.57: Triplo errore per J. Boe! Gara compromessa 11.56: Un errore di Windisch in piedi. E’ settimo a 1’17” 11.55: Nawrath a terra commette due errori, Ponsiluoma tre errori a terra 11.54: Un errore per Andersen in piedi, sarà secondo dietro aa 25? 11.54: Un errore nel finale ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: è Francia contro Norvegia! L’Italia punta su Bormolini e Giacom… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE per la Sprint maschile: nella nebbia di Oberhof riparte la Coppa del Mondo, Jacquelin in 'maglia gialla' #biathlon @Al… - neveitalia : LIVE per la Sprint maschile: nella nebbia di Oberhof riparte la Coppa del Mondo, Jacquelin in 'maglia gialla'… - zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Oberhof 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile #Oberhof - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: regna l’incertezza azzurri senza Lukas Hofer - #Biathlon… -