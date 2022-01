L’agente di Alvarez in Italia: incontro con due club di A (Di venerdì 7 gennaio 2022) Fernando Hidalgo, procuratore dell’attaccante argentino Julian Alvarez, è atteso in Italia per discutere del futuro del suo assistito. Il classe 2000, stella del River Plate, ha attirato l’attenzione di diversi club Italiani e nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il suo entourage e i dirigenti di Inter e Milan, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport. Julian Alvarez Alvarez ha una clausola rescissoria da 20 mln di euro e la dirigenza nerazzurra sembra al momento in vantaggio rispetto alle altre pretendenti. Sulle tracce dell’argentino infatti non ci sono solamente le due società milanesi: anche la Fiorentina ha mostrato il suo interesse attraverso il general manager Nicolas Burdisso, ma i pericoli maggiori arrivano dall’estero, Manchester United ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Fernando Hidalgo, procuratore dell’attaccante argentino Julian, è atteso inper discutere del futuro del suo assistito. Il classe 2000, stella del River Plate, ha attirato l’attenzione di diversini e nei prossimi giorni è previsto untra il suo entourage e i dirigenti di Inter e Milan, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport. Julianha una clausola rescissoria da 20 mln di euro e la dirigenza nerazzurra sembra al momento in vantaggio rispetto alle altre pretendenti. Sulle tracce dell’argentino infatti non ci sono solamente le due società milanesi: anche la Fiorentina ha mostrato il suo interesse attraverso il general manager Nicolas Burdisso, ma i pericoli maggiori arrivano dall’estero, Manchester United ...

