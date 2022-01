Grande Fratello Vip 6 | trentaduesima puntata | commenti a caldo

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - GrandeFratello : #GFVIP promette sempre forti emozioni: stasera Manuel, dopo quattro mesi di lontananza, potrà finalmente rincontrar… - maiohosonno1 : RT @Steph3nie1: Allora vipponi, devo parlare con katia e lulù. Lulù, sei proprio una maleducata ho chiesto al grande fratello di prendere p… - _becchina : Omg re e regina del grande fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Se durante la prima parte delVip 2021 , Manuel Bortuzzo aveva nominato spesso Miriana Trevisan con la quale non aveva unrapporto, nell'ultimo mese, qualcosa è decisamente cambiato. Tra Miriana e Manuel sta ...Adriana Volpe ci ha messo la faccia, ancora una volta, in questoVip 6 . Forse una delle poche persone che si espone anche quando l'argomento è scomodo, come è successo spesso nell'affaire Alex Belli e Soleil Sorge. Non ha deluso i suoi fan neanche ...Adriana Volpe ci ha messo la faccia, ancora una volta, in questo Grande Fratello Vip 6. Forse una delle poche persone che si espone anche quando l’argomento è scomodo, come è successo spesso nell’affa ...Tommaso Zorzi commenta gli agghiaccianti scivoloni di Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip: il suo parere su Twitter.