Golden Globes 2022 saranno un "evento privato" senza livestream

Domenica 9 gennaio la cerimonia di assegnazione dei2022 sarà senza precedenti, e non in senso positivo: la Hollywood Foreign Press Association ha infatti annunciato che l'evento sarà "privato" e che non è prevista alcuna diretta ..., Grammy Awards, Sundace Film Festival: gli eventi penalizzati dal Covid - 19 E anche gli eventi più attesi dell'anno hanno dovuto rimodulare la programmazione. Il Sundace Film Festival ...Dopo l'annuncio che la cerimonia sarebbe stata senza star e red carpet, la Hollywood Foreign Press Association ha eliminato pure la diretta streaming ...Sono tempi duri per la Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione di giornalisti statunitensi che da 72 edizioni assegna i prestigiosi premi dei Golden Globes, dedicati ai protagonisti del ...