Godin via da Cagliari: spunta una nuova destinazione!

L'avventura di Diego Godin al Cagliari è ormai ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore uruguaiano dovrebbe a breve firmare la rescissione del contratto con la società rossoblù e nel suo futuro potrebbe esserci il Brasile, più precisamente l'Atletico Mineiro. Il club, campione nazionale nella passata stagione, starebbe pensando proprio all'ex giocatore di Inter e Atletico Madrid per rimpiazzare i partenti Junior Alonso e Nathan Silva.

Dal canto suo, la volontà del Cagliari è quella di cedere Godin per poi andare sul mercato in entrata. Biraschi, Baselli e Calafiori i tre in cima alla lista del direttore sportivo Stefano Capozucca.

SANTO ROMEO

