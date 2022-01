È stato trovato morto lo scrittore e attore Vitaliano Trevisan, aveva 61 anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vitaliano Trevisan, attore e scrittore vicentino, è stato trovato morto venerdì nella sua casa di Crespadoro, in provincia di Vicenza. Trevisan aveva compiuto da poco 61 anni e lo scorso ottobre era stato dimesso dal reparto psichiatrico dell’ospedale di Montecchio Leggi su ilpost (Di venerdì 7 gennaio 2022)vicentino, èvenerdì nella sua casa di Crespadoro, in provincia di Vicenza.compiuto da poco 61e lo scorso ottobre eradimesso dal reparto psichiatrico dell’ospedale di Montecchio

