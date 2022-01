“Djokovic non è in detenzione, può andarsene da Australia quando vuole” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le autorità Australiane negano che Novak Djokovic sia tenuto in stato detentivo, come invece denunciato dall’entourage del tennista serbo. “Il signor Djokovic non è detenuto in Australia, è libero di andarsene quando vuole e la polizia di frontiera lo aiuterebbe a farlo”, ha detto il ministro dell’Interno Karen Andrews, parlando con l’emittente Abc. Il campione serbo ha trascorso la notte in un albergo utilizzato dalle autorità israeliane per alloggiare gli immigrati, mentre i suoi avvocati lavorano al ricorso presentato contro l’ordine di espulsione emesso nei suoi confronti. Il tennista, detentore del titolo degli Australian Open, è stato fermato mercoledì al suo arrivo all’aeroporto di Melbourne, per problemi riscontrati col suo visto di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le autoritàne negano che Novaksia tenuto in stato detentivo, come invece denunciato dall’entourage del tennista serbo. “Il signornon è detenuto in, è libero die la polizia di frontiera lo aiuterebbe a farlo”, ha detto il ministro dell’Interno Karen Andrews, parlando con l’emittente Abc. Il campione serbo ha trascorso la notte in un albergo utilizzato dalle autorità israeliane per alloggiare gli immigrati, mentre i suoi avvocati lavorano al ricorso presentato contro l’ordine di espulsione emesso nei suoi confronti. Il tennista, detentore del titolo deglin Open, è stato fermato mercoledì al suo arrivo all’aeroporto di Melbourne, per problemi riscontrati col suo visto di ...

