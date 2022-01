Che cos’è l’assicurazione casalinghe, lo strumento dell’INAIL per ottenere rendite e assegni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si avvicina il termine ultimo per aderire alla cosiddetta “assicurazione casalinghe” per l’anno 2022 e avere così diritto ad assegni e rendite mensili. Ecco come funziona, chi sono i beneficiari di questi strumento e quali sono le modalità per aderire. Che cos’è l’assicurazione INAIL per le casalinghe e a chi è rivolta l’assicurazione casalinghe è una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici ed è rivolta a tutte quelle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti che svolgono un lavoro di cura dei componenti della famiglia e della casa oppure prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo e non sono legati da vincoli di subordinazione. Per aderire occorre versare un contributo di 24€, deducibile a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si avvicina il termine ultimo per aderire alla cosiddetta “assicurazione” per l’anno 2022 e avere così diritto admensili. Ecco come funziona, chi sono i beneficiari di questie quali sono le modalità per aderire. CheINAIL per lee a chi è rivoltaè una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici ed è rivolta a tutte quelle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti che svolgono un lavoro di cura dei componenti della famiglia e della casa oppure prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo e non sono legati da vincoli di subordinazione. Per aderire occorre versare un contributo di 24€, deducibile a ...

