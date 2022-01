Cambio colori, 10 regioni a rischio alto: nel report dell'Iss raddoppia l'incidenza, rt in forte aumento (Di venerdì 7 gennaio 2022) Altre quattro regioni vanno in zona gialla, con la Liguria che sfiora la zona arancione. Questo il quadro che emerge dagli indicatori decisionali al vaglio della cabina di regia riunita questa mattina. Nell'ultima settimana hanno superato... Leggi su europa.today (Di venerdì 7 gennaio 2022) Altre quattrovanno in zona gialla, con la Liguria che sfiora la zona arancione. Questo il quadro che emerge dagli indicatori decisionali al vaglioa cabina di regia riunita questa mattina. Nell'ultima settimana hanno superato...

Advertising

90LJENO : cambio i colori della carrd perché mi annoio - chocobianco : io che nel 2020 trovavo difficile stare al passo con il cambio dei colori delle regioni, adesso in caso di positivi… - TuttoH24 : Cambio di stagione: dai meravigliosi, variegati e caldi colori dell’autunno si entra nella magia della luce, delle… - Dome689 : RT @Open_gol: Sono almeno tre le Regioni che rischiano il passaggio in zona arancione da lunedì - danbili : @GuidoCrosetto Infatti cambiando i colori le restrizioni riguarderanno quasi esclusivamente i non vaccinati. Che po… -