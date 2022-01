Calcio: Juve, Chiellini guarito dal Covid - 19 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da domani il difensore potrà unirsi al resto dei compagni TORINO - Massimiliano Allegri recupera un altro pezzo. La Juventus annuncia in una nota che "Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da domani il difensore potrà unirsi al resto dei compagni TORINO - Massimiliano Allegri recupera un altro pezzo. Lantus annuncia in una nota che "Giorgioha effettuato il controllo con ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve: 28 gol in 20 gare, il peggior attacco del millennio - annatrieste : Fatti oggettivi: il Napoli a Torino ha dato alla Juve e al calcio italiano una grande lezione di ommità ???? - Paolo_Bargiggia : Il dibattito genera opinioni diverse tra i tifosi della @juventusfc. Giocatori scarsi? Troppi errori? Per me il ver… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, Chiellini è negativo. Ma probabile conferma di Rugani contro la Roma - salvione : Roma, Maitland-Niles è sbarcato a Ciampino: Mourinho lo vuole per la Juve -