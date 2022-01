Bill Gates non ha proposto di ridurre la popolazione con la «vaccinazione obbligatoria»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 7 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in uno screenshot, che mostra una donna che espone un titolo del quotidiano Sovereign Independent in cui si legge: “Riduzione dellaattraverso la: la soluzione a zero emissioni di carbonio”. Il titolo è accompagnato da una foto di, imprenditore e filantropo statunitense da sempre in prima linea nelle campagne pro-, e per questo motivo finito al centro di numerose teorie del complotto. L’immagine oggetto della segnalazione Lo screenshot contiene anche un testo che recita: «La soluzione “zero carbonio”: riduzione dellatramite...