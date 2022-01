“Beccati questa!”. Tina Cipollari e Gianni Sperti, scambio ‘a luci rosse’ fuori da UeD. Lui pubblica tutto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Uomini e Donne, scambio di messaggi tra i due opinionisti. Tra Tina Cipollari e Gianni Sperti gli auguri non potevano che essere originali. Una conversazione tra i due, poi resa pubblica per fare dell’Epifania una giornata indimenticabile. Il botta e risposta tra i due opinionisti è stato divertentissimo. A decidere di mostrare la conversazione avvenuta con Tina per lo scambio degli auguri, proprio Gianni Sperti, che ha condiviso gli screen dei messaggi. tutto è partito proprio da Gianni che con tono ironico ha inviato questo messaggio: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana”?. Ovviamente un volta ricevuto il messaggio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Uomini e Donne,di messaggi tra i due opinionisti. Tragli auguri non potevano che essere originali. Una conversazione tra i due, poi resaper fare dell’Epifania una giornata indimenticabile. Il botta e risposta tra i due opinionisti è stato divertentissimo. A decidere di mostrare la conversazione avvenuta conper lodegli auguri, proprio, che ha condiviso gli screen dei messaggi.è partito proprio dache con tono ironico ha inviato questo messaggio: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana”?. Ovviamente un volta ricevuto il messaggio ...

Advertising

LeoRanghiero : Visto che ieri sera c'è stata la #LotteriaItalia e che @ManuLele8790 mi prende sempre in giro per il nome del mio p… - guestofworld_ : Non io che ieri mi sono ritrovata vicino a mia sorella che guardava questa scena e l'ho recitata a memoria quindi h… - BeatriciLindra : @Klella65 @Micolifrancesc6 E chissà che questa 'persona' non abbia già fatto del male a qualcuno come gli infermier… - EgleUslenghi : RT @paolo34722: Béccati questa #DRAGHIINGALERA, ti schifano tutti! #Esenzione #nogreenpassobbligatorio - paolo34722 : Béccati questa #DRAGHIINGALERA, ti schifano tutti! #Esenzione #nogreenpassobbligatorio -